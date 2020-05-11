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Автоспорт

Саймон Робертс – новый управляющий директор Williams

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Опытный Саймон Робертс, в прошлом году занимавший пост операционного директора McLaren, подписал контракт с Williams, где в должности управляющего директора будет отвечать за процессы проектирования и разработки, планирование, операционную деятельность на трассе и на базе.

Робертс работает в Формуле 1 с 2003 года, занимая руководящие посты в McLaren и Force India. К работе в Williams он приступит с 1 июня, подчиняясь исполнительному директору Майку О’Дрисколлу.

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Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Саймон принесёт в нашу команду огромный опыт и знания. Мы рады, что он присоединится к нам, когда мы вернёмся к работе после долгого вынужденного перерыва, возглавив талантливую команду, которая начнёт проектирование и разработку машин Williams следующего поколения».

Источник:www.f1news.ru
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