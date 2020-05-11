В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий

В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности. В частности, проанализированы все аспекты аварии во время гонки Формулы 2 в Спа, в которой погиб Антуан Юбер, а Хуан-Мануэль Корреа получил травмы ног.

По результатам в FIA усилили требований к краш-тестам при фронтальных и боковых ударах – сначала будут использоваться в Формуле 1, а потом и в других сериях по мере обновления шасси.

Системы, подобные тем, что сейчас предотвращают отделение колёс, будут сдерживать и крупные детали, чтобы сократить количество опасных обломков в случае аварии. Изучаются новые конструкции и материалы, позволяющие уменьшить вероятность появления мелких осколков.

Рассматриваются изменения в конструкции передних крыльев и их крепления к машинам. В частности, речь идёт о преднамеренном разрушении крепления в случае аварии, предотвращающем возникновение потенциально опасной ситуации.

Рассматриваются изменения в конструкции подголовников в формульных сериях и новый стандарт сиденья с повышенной боковой защитой для машин с закрытой кабиной.

Параллельно с доработкой машин подготовлены рекомендации для гоночных трасс.

Разработаны новые барьеры безопасности с большей эффективностью поглощения энергии при столкновении под углом от 0 до 20 градусов. Зоны безопасности будут иметь больше противоскользящих поверхностей и участков с высоким коэффициентом трения. Для гонщиков будут разработаны новые правила возвращения на трассу после вылета.

В FIA изучают возможность более оперативного и чёткого информирования гонщиков об опасных ситуациях на трассе.

В частности, информация о появлении на трассе желтых флагов может дублироваться на заднем сигнале – и в будущем может передаваться от машины к машине. Идёт разработка систем, оперативно снижающих мощность силовой установки.

Уже в этом году на машинах Формулы 2 и Формулы 3 появятся системы, предупреждающие гонщиков о возможной потере давления в шинах.