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Автоспорт

Дженсон Баттон: Надеюсь, Себастьян продолжит карьеру

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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон удивлён решением Ferrari и Себастьяна Феттеля завершить сотрудничество в конце года – и надеется, что немец продолжит карьеру…

Дженсон Баттон: «Я был очень удивлён, узнав об этом решении. Только Феттель и Бинотто знают истинную причину, из-за которой Себастьян закроет за собой большую красную дверь в конце сезона.

Надеюсь, Себастьян планирует продолжить карьеру. Будет неправильно, если Формула 1 позволит себе потерять столь талантливого гонщика».

Источник:www.f1news.ru
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