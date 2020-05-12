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Автоспорт

Формула 1 пока не договорилась с Сильверстоуном

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В руководстве Формуле 1 надеются начать сезон 5 июля в Австрии, где пройдут две гонки, а продолжить двумя гонками в Сильверстоуне. Руководители британской трассы поддерживают эту идею – и готовы провести двойной этап без болельщиков, но по информации Daily Mail проблемы возникли там, где их не ждали.

Когда гонка проводится без болельщиков, промоутеры этапа не платят за это взнос, наоборот – Формула 1 платит промоутерам, арендуя автодром на всё время использования. И вот в сумме этой аренды стороны не сошлись.

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По слухам, промоутеры хотели бы получить свою обычную прибыль, тем более речь идёт о двойном этапе, а в Формуле 1 хотели бы заплатить за аренду как-можно меньше, ведь финансовые потери у чемпионата в этом году и так велики.

Обе стороны отказались комментировать ситуацию.

Источник:www.f1news.ru
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