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Автоспорт

Хельмут Марко: Мы хотим сохранить Хорнера

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Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко подтвердил желание продлить контракт с Кристианом Хорнером в роли руководителя Red Bull Racing – и небольшую вероятность возвращения в команду Даниэля Риккардо…

Хельмут Марко: «Подготовка к Гран При Австрии идёт полным ходом. Остаётся скрестить пальцы, чтобы ситуация с коронавирусом радикально не изменилась.

Если Алекс Элбон будет выступать так же здорово, как в прошлом году, а я очень на это надеюсь, он останется в команде. У нас не будет причин его менять. Только если по каким-то причинам произойдёт серьёзный спад, мы будем искать других пилотов. Но в этом списке не только Риккардо.

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Контракт с Хорнером? Здесь нет никакой интриги. Конечно, мы хотим сохранить Хорнера. Единственное небольшое разногласие между нами касалось ограничения бюджетов – Кристиан был против, а мы поддерживали эту идею».

Источник:www.f1news.ru
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