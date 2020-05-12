Хельмут Марко: Мы хотим сохранить Хорнера

Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко подтвердил желание продлить контракт с Кристианом Хорнером в роли руководителя Red Bull Racing – и небольшую вероятность возвращения в команду Даниэля Риккардо…

Хельмут Марко: «Подготовка к Гран При Австрии идёт полным ходом. Остаётся скрестить пальцы, чтобы ситуация с коронавирусом радикально не изменилась.

Если Алекс Элбон будет выступать так же здорово, как в прошлом году, а я очень на это надеюсь, он останется в команде. У нас не будет причин его менять. Только если по каким-то причинам произойдёт серьёзный спад, мы будем искать других пилотов. Но в этом списке не только Риккардо.

Контракт с Хорнером? Здесь нет никакой интриги. Конечно, мы хотим сохранить Хорнера. Единственное небольшое разногласие между нами касалось ограничения бюджетов – Кристиан был против, а мы поддерживали эту идею».