Лео Турини о расставании Феттеля и Ferrari…

Итальянский журналист Лео Турини, хорошо осведомлённый о делах Ferrari, комментировал заявление о расставании с Себастьяном Феттелем в конце сезона…

Лео Турини: «Мне казалось, что это займёт месяц, а прошло меньше недели. Расставание Ferrari и Феттеля в конце сезона выглядит вполне логичным. Позвольте объяснить…

Из-за пандемии в Ferrari хотели «заморозить» состав на 2021-й, который пройдёт в явно сложных экономических условиях. Но в Маранелло подписали многолетний контракт с Шарлем Леклером – сложно было представить, что после 2021-го они сделают ставку на Феттеля.

Себастьян это отлично понимал – и не терял времени. Его не устроило предложение краткосрочного контракта, и это можно понять. У него есть свои причины.

Стороны просто не могли договориться. Не будем обращать внимания на текст официального заявления. И, уверяю вас, дело не в деньгах. У них просто разный взгляд на ситуацию, разное отношение. Финансовый вопрос – не проблема, тут всё гораздо глубже.

А вопросы остаются.

Первый: Как справятся Леклер и Феттель в этом сезоне, зная, что этот год – последний для них в роли напарников. Надеюсь, они будут вести себя как профессионалы. Но я бы не поставил на это.

Второй: В роли лидера Леклеру теперь придётся действовать в одиночку. Или почти в одиночку. Думаю, он добьётся успеха, но это будет непросто.



Третий: Кто займёт место в команде? Самый популярный кандидат на вакансию в Ferrari – Карлос Сайнс. Возможно, это будет Даниэль Риккардо или Антонио Джовинацци, но я рискну назвать ещё и Валттери Боттаса.

Феттель многое дал Ferrari. Он не выиграл титул в составе Скудерии, если конечно в этом сезоне не произойдёт чудо, став ещё одним гонщиком из этого списка, включающего Мэнселла, Проста, Алонсо.

Думаю, он очень сожалеет о том, что произошло в 2018-м. Когда ушел из жизни Серджио Маркионне, а он летом наделал массу ошибок на трассе.

Мне нравится Себастьян. Он заслуживал большего. Но когда нет желания продолжать жить и страдать вместе, лучше расстаться. Вот почему меня беспокоит ситуация в команде в этом году. Если конечно будут гонки.