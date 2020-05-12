Официально: Феттель покинет Ferrari в конце сезона

В Ferrari подтвердили расставание с Себастьяном Феттелем в конце сезона 2020 года. Феттель и Ferrari несколько месяцев вели переговоры о продлении контракта, но его условия согласовать не удалось. Сегодня пресс-служба Ferrari выпустила официальное заявление.

Себастьян Феттель: «Мои отношения со Scuderia Ferrari закончатся в конце 2020 года.

Для достижения максимальных результатов в нашем спорте важно, чтобы стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что у нас нет общего желания оставаться вместе после окончания этого сезона.

Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в нашем совместном решении. Я не думаю о деньгах, когда речь идет о принятии определенных решений, и никогда этого не будет.

Происходящее в последние несколько месяцев заставило многих из нас задуматься о том, каковы наши главные приоритеты в жизни. В новой ситуации нужен новый подход. Я найду время, чтобы поразмышлять о том, каким я сам вижу своё будущее.

Scuderia Ferrari занимает особое место в Формуле 1. Надеюсь, команда добьется успеха, которого заслуживает. Я хочу поблагодарить всю семью Ferrari и, прежде всего, её болельщиков по всему миру, за поддержку, которую они оказывали мне многие годы.

Моя ближайшая цель – завершить долгую работу с Ferrari ещё несколькими прекрасными спортивными моментами, добавив их к тем, что у нас уже были».

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Это совместное решение команды и Себастьяна, обе стороны считают, что так будет лучше.

Учитывая ценность Себастьяна как гонщика и человека, решение не было простым. Но нет какой-то одной конкретной причины, кроме общей и дружеской веры в то, что пришло время идти отдельными путями для достижения наших целей.

Себастьян уже вошёл в историю Скудерии, 14 побед в Гран При делают его третьим самым успешным гонщиком в истории команды. За пять лет совместной работы он трижды заканчивал сезон в первой тройке, внося значительный вклад в постоянное присутствие команды в тройке лучших в Кубке конструкторов.

От имени всех сотрудников Ferrari я хочу поблагодарить Себастьяна за высокий профессионализм и те человеческие качества, которые он продемонстрировал в эти пять лет, за которые мы разделили столько прекрасных моментов. Нам не удалось вместе завоевать чемпионский титул, который стал бы для него пятым, но мы верим, что сможем многого добиться в этом необычном сезоне 2020 года».