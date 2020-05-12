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Автоспорт

Требования к журналистам будут не менее строгими

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Первые гонки сезона пройдут без зрителей, а требования к журналистам, которые захотят посетить этап, будут не менее строгими, чем к сотрудникам команд. Репортёр голландской Ziggo Sport рассказал о них в новостях…

«Мы не поедем в Шпильберг. В FOM связались с нами и сказали, что если мы хотим поехать, то должны заранее приехать в Англию и сдать тесты. Там нас дважды проверят на коронавирус и изолируют. Только в этом случае мы сможем попасть на этап.

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После этого наше руководство задало ответный вопрос: «Есть ли гарантия, что на трассе мы сможем взять интервью у гонщиков?» Подтверждения от FOM по этому поводу мы не получили. Решение об интервью принимается командами, в FOM не могут заставить их это сделать. Поэтому мы не поедем», – заявил репортёр.

Источник:www.f1news.ru
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