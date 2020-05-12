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Автоспорт

Тревор Карлин: У меня очень хорошая интуиция

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В интервью The Guardian Тревор Карлин – руководитель команд в молодёжных сериях, открывший миру немало юных талантов, в том числе Себастьяна Феттеля, рассказал о том, чем впечатлил его в своё время молодой немец

Тревор Карлин: «У меня очень хорошая интуиция. Я умею чувствовать людей.

Феттель в юности был очень естественным, расслабленным и позитивным. В нашем моторхоуме он смеялся и шутил с механиками, сев в машину, продолжал смеяться и шутить, но наступал момент выезда на трассу – и он сразу становился серьёзным, а после возвращения в боксы точно знал, что нужно улучшить в машине. И потом продолжал шутить. Это было невероятно – как легко ему удавалось быть быстрым.

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В своё время мы почти подписали контракт с Максом Ферстаппеном. Я очень хотел его получить, но не вышло. Я знал, что у него отличные перспективы. Я был настолько в этом уверен, что даже сделал у букмекеров ставку на то, что он в течение трёх лет станет гонщиком Формулы 1, хотя в тот момент он даже в тестах ещё не участвовал».

Источник:www.f1news.ru
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