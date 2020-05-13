Экклстоун: Феттелю нужно начать всё с начала

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун всегда поддерживал Себастьяна Феттеля, вот и сейчас он считает, что заканчивать карьеру немцу рано…

Берни Экклстоун: «Честно говоря, на его месте я бы попытался, хотя не уверен, что он поступит именно так, начать всё с начала – перейти в не самую сильную команду, построить её вокруг себя и поднять на новый уровень.

Я не вижу серьёзных причин для перехода в Mercedes, но Себастьян был бы очень полезен для команды, которая нацелена на прогресс, да и для него было бы полезно попробовать что-то новое, как в те времена, когда он оказался в Red Bull».