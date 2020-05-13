Феттель официально покидает Ferrari: что теперь ждет каждую из сторон

Команда Ferrari официально объявила, что вместе с Себастьяном Феттелем они решили прекратить сотрудничество после сезона 2020. Кто может его заменить в Ferrari и что будет делать сам Феттель? В этом мы решили разобраться.

Все произошло очень быстро. В ночь с понедельника на вторник немецкие СМИ сообщали о таком сценарии из различных источников. Ferrari не стала ждать и во вторник было выпущено официальное сообщение. Заявления Ferrari относительно контрактов, как правило, весьма скромные и малословные, но на этот раз было много слов.

Картина из сообщения Ferrari и неофициальной информации та же самая: Ferrari и Феттель обговаривали новый контракт, но их ожидания были настолько разными, что они не видели шансов, что стороны договорятся. Поэтому стороны совместно объявили, что Феттель покинет команду после истечения срока действия текущего контракта. Согласно апрельским слухам, появившимся в итальянских СМИ, Ferrari предложила Феттелю контракт на один год со значительным сокращением зарплаты (практически до уровня Леклера), а немец хотел получить контракт минимум на два года плюс больше денег (но не так много, как сейчас).

Самая важная информация, полученная в результате вчерашнего объявления, – это дата его объявления. Сейчас только середина мая, а новый сезон Формулы 1 даже не начался. Что это значит? Вероятно, у одной из сторон уже есть лучший вариант для себя, поэтому она не стала активно участвовать в переговорах и не искала компромисса, потому что у нее не было такой необходимости. Если бы этого варианта не было, то Феттель и Ferrari продолжили бы разговор.

Феттель проведет шесть сезонов с Ferrari

Феттель подписал первый контракт с Ferrari в конце 2014 года. Трехлетний контракт стоил в среднем 40 миллионов евро (в первый год он зарабатывал больше, а потом меньше). Позже ходило много слухов о том, что он уйдет или подпишет контракт всего на год, чтобы сменить команду с сезона 2019 года, когда готовилась техническая революция. Однако Феттель подписал еще один контракт с Ferrari сроком на три года, на этот раз стоимостью 35-40 миллионов евро в год, который действует до конца 2020 года.

Годы, проведенные Феттелем в Ferrari, нельзя назвать успехом. У обеих сторон была четкая цель: выиграть совместные чемпионаты. Феттель хотел доказать, что его четыре титула с Red Bull были связаны не только с характеристиками болида, но и с его мастерством. Доказал ли он это за последние пять лет? Нет, и даже мнение о нем как о пилоте ухудшилось. Ferrari хотела прервать гегемонию соперников, но не получилось. Ferrari выиграл последний титул в 2008 году, а в предыдущих сезонах, несмотря на то, что у них была лучшая машина, они уступили Mercedes.

Положение Феттеля в Ferrari значительно ослабло в последние сезоны

Себастьян Феттель не избежал ошибок в последние сезоны. Некоторые из них очень дорого стоили. Ситуация решилась в конце сезона 2019 года, когда он проиграл внутренний поединок с Шарлем Леклером. Гонщик из Монако в первом сезоне в цветах Scuderia показал себя с очень хорошей стороны. Учитывая его возраст и минимальный опыт, он будет еще лучше в следующих сезонах. Феррари увидел, что происходит, и подписал с ним контракт в декабре прошлого года до конца сезона 2024 года. Это очень длинный контракт, который очень редко встречается в Ф1. Они делают ставку именно на него.

Феттель с позиции бесспорного лидера команды в 2018 году стал более слабым пилотом, который дополнительно имеет короткий контракт. Это поставило его в трудное положение на переговорах по новому соглашению.

Кто может заменить Феттеля в Ferrari?

В течение нескольких месяцев СМИ сообщали о том, что есть три основных кандидата: Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци. Многое зависит от ожиданий команды. Австралиец имеет наилучшие шансы, но ему хочется заключить такой контракт, чтобы не свести его к роли пилота номер два. У Риккардо есть все, чтобы добраться до Феррари. Это будет его самая важная сделка в Формуле-1, и, учитывая его возраст, у него не будет лучшей возможности. Его контракт с Renault полностью истекает после 2020 года, поэтому никаких формальных препятствий нет.

Карлос Сайнс часто появляется в слухах, но здесь есть некоторые сомнения. В настоящее время он является лидером в McLaren, получил значительное повышение заработной платы, и эта команда регулярно растет и дает надежду на борьбу за самые высокие цели после технической революции 2022 года. В Ferrari ему придется вести внутренний поединок с Леклером, который не только очень хороший пилот, но и будет лидером команды в такой системе. Хотел бы Сайнс перейти Ferrari в качестве пилота номер два?

Антонио Джовинацци – вариант для классического пилота номер два, но итальянец в Alfa Romeo не выступает достаточно хорошо, чтобы думать о Ferrari. В 2020 году он должен будет показать себя намного лучше и регулярно побеждать Райкконена.

Менее вероятные варианты – Серхио Перес или Нико Хюлкенберг.

Какие варианты есть у Феттеля?

Феттель, покидающий Ferrari, не имеет много вариантов. Желая остаться в Формуле 1, у него реально есть два варианта: McLaren или Renault. В обоих случаях кто-то должен был бы освободить место для него, и это был бы обмен с Сайнсом или Риккардо, потому что один из них может перейти в Ferrari. Вопрос в том, хочет ли Феттель провести сезон 2021 года в такой команде, где, учитывая стабилизацию регламента, он может рассчитывать максимально на борьбу за очки? Перспективы сезона 2022 года могут быть лучше, но захочет ли Феттель остаться в Формуле-1 так долго? Кроме того, его зарплата высока, а McLaren сейчас лоббирует сокращение расходов в Ф1. У Renault большие проблемы, и нынешний большой контракт Риккардо не получил должного одобрения. Ранний выход на пенсию является еще одним вариантом. Это не было бы большим сюрпризом, потому что Феттель много лет говорил, что не будет в Формуле 1 долгое время. Он сам сказал, что Ferrari – его последняя команда. Посмотрим, что в итоге произойдет.

Менее вероятным вариантом для Феттеля является Aston Martin. Если Ferrari согласится на сделку с Серхио Пересом (у него еще трехлетний контракт), Феттель может занять его место. Для Лоуренса Стролла это был бы очень хороший ход, потому что у его команды был бы очень известный гонщик. Стролл сможет платить Феттелю большую зарплату.