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Автоспорт

Хорнер: Возвращение Себастьяна? Крайне маловероятно

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Себастьян Феттель выиграл четыре титула за рулём Red Bull Racing, и даже после перехода в Ferrari сохранил хорошие отношения с руководством команды. В конце 2020-го немец покинет Скудерию, но вряд ли вернётся в Милтон-Кинс.

«Его возвращение крайне маловероятно, – заявил руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports News. – У нас долгосрочный контракт с Максом Ферстаппеном, а Алекс Элбон хорошо справляется с работой. В команде отличная атмосфера, и опыт показывает, что два первых номера обычно не уживаются в одном коллективе.

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Себастьян по-прежнему очень конкурентоспособный гонщик, поэтому я не считаю, что нашей команде пойдёт на пользу два первых номера. Мы довольны нынешним составом. Уверен, у Себастьяна хватает вариантов, но очевидно, что выбранный им вариант с Ferrari не сработал.

Себастьян – человек принципа, поэтому я уверен, что он долго думал над своим решением об уходе из Ferrari, и мы должны уважать его выбор. Я не знаю, в какую команду он перейдёт. Однако он – честный человек со своими принципами, и какое бы решение он не принял – продолжать гоняться или уйти, он уже многого достиг за годы в Формуле 1. Себастьян выиграл четыре титула и входит в число самых успешных гонщиков всех времён».

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Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры в конце сезона, Хорнер добавил: «Он ещё молод, ему немногим больше тридцати, поэтому если он решит остаться, то будет конкурентоспособен.

Никто кроме Себастьяна не знает, какие есть варианты. У него есть сильные стороны, и я думаю, что он будет долго думать над своим следующим шагом».

Источник:www.f1news.ru
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