Мартин Брандл: Феттель ведёт переговоры

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл о решении Ferrari и Себастьяна Феттеля расстаться в конце сезона…

Мартин Брандл: «Себастьян ведёт переговоры по меньшей мере с одной командой, так что здесь речь не идёт об отставке. Судя по официальному заявлению, причина не в деньгах. Очевидно, что дело и не в выступлениях в этом сезоне. Должно быть, это связано с его статусом и последствиями прошлогодних аварий.

Хэмилтон? Не думаю, что в Ferrari захотят иметь в команде двух лидеров – Хэмилтона и Леклера. К тому же, я не уверен, что Льюис доступен. Он чётко дал понять, что связывает своё будущее с Mercedes.

Скорее в Ferrari предпочтут Сайнса. Сейчас странное время. Контракты многих гонщиков в этом году подходят к концу, а сезон ещё не стартовал. Командам приходится принимать решения, думать о будущем, основываясь на результатах не сегодняшних, а прошлогодних выступлений.

Итак, моя ставка: Сайнс перейдёт в Ferrari, Риккардо – в McLaren, Феттель или Алонсо – в Renault.

Впрочем, есть шанс, что Себастьян покинет Формулу 1. Я буду скучать по Себу, если он уйдет в отставку. Классный парень. Классный гонщик. Чемпион. Взрослый».