Михаэль Шумахер – самый влиятельный в истории Ф1

Десять дней на официальном сайте Формулы 1 проходил опрос болельщиков, выбиравших самого влиятельного человека за всю историю чемпионата. В финал голосования вышли бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун, и самый титулованный гонщик в истории – семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

В день 70-летия Формулы 1 подведены итоги голосования – с результатом 61% победил Михаэль Шумахер. За Берни Экклстоуна проголосовали 39% болельщиков.

На пути к финалу Михаэль выиграл голосование у Ники Лауды (56% против 44%), Айртона Сенны (52% против 48%), Хуана-Мануэля Фанхио (72% против 28%) и Энцо Феррари (54% против 46%).

Британский эксперт Марк Хьюз объясняет, почему Шумахера по праву можно считать самым влиятельным человеком в истории: «Статус Михаэля Шумахера базируется на чём-то большем, чем его гоночные рекорды. Его влияние простирается далеко за пределы гоночных трасс.

Он использовал своё умение пилотировать машину для изменения своей судьбы. Он был больше, чем просто наёмный работник команды, и эти качества позволили ему не только согласиться на предложение Ferrari перейти к ним из Benetton, но сделать это на своих условиях, забрав с собой авторов успеха Benetton – Росса Брауна и Рори Бёрна.

Жан Тодт признал видение Михаэля на то, каким должно выглядеть будущее Ferrari, и то, как должна работать команда. Это позволило Скудерии трансформироваться из гламурных неудачников в величайшую команду Формулы 1, которую только видел мир.

Даже для двукратного чемпиона мира такая уверенность и сила характера, позволившие диктовать свои условия Ferrari, выглядят удивительными. Самая влиятельная команда Формулы 1 подчинилась желанию своего гонщика, которого они считали своим спасателем. История показала, что они были правы.

Методы, которые он использовал, чтобы сплотить команду вокруг себя, не были диктаторскими. Как и в Benetton, он установил близкие отношения с сотрудниками, выучил их имена, расспросил о семьях, знал их дни рождения. В свою очередь они дали Михаэлю всё, чтобы могли, чтобы он выжимал максимум из машины.

Его работоспособность и физическая подготовка были на совершенно новом для всех уровне. Его понимание личных и организационных процессов способствовало успеху – он глубоко вникал в особенности машины, что помогало в работе с гоночным инженером.

Михаэля обожало его окружение, и его часто недолюбливали соперники. Это было следствием его подхода: «Кто не со мной, тот против меня». Такая установка сыграла свою роль в том, насколько безжалостно он вёл себя на трассе. Новые спортивные правила вводились в том числе и для того, чтобы предотвратить некоторые инциденты, которые Шумахер допускал при борьбе колесо в колесо. Однако он всегда находил способ обойти формулировки, точно так же как инженеры находили способы обойти технический регламент.

Такое поведение неизбежно разделило на два лагеря как спорт, так и болельщиков. Это усилило напряжённость между командами и сыграло свою роль в подозрениях, что его машины могли не соответствовать регламенту. Для болельщиков Михаэль превратился в фантастического гонщика, благодаря которому Формула 1 значительно расширила свою аудиторию.

Вокруг Михаэля всегда была драма, и это было захватывающе. Немногим людям удалось подняться так высоко, как удалось Михаэлю».