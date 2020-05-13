Немецкая пресса пишет о контракте Феттеля с McLaren

Решение Себастьяна Феттеля и Ferrari прекратить сотрудничество в конце 2020 года уже в ближайшее время запустит волну переходов гонщиков. Британские и итальянские журналисты почти не сомневаются, что Феттеля в Ferrari заменит Карлос Сайнс, а на место испанца в McLaren перейдёт Даниэль Риккардо, но у немецкой прессы иная информация.

Издание F1-Insider утверждает, что Себастьян Феттель уже давно ведёт переговоры о выступлении за McLaren с руководителем команды Андреасом Зайдлем и близок к подписанию контракта с командой из Уокинга. Стороны могут поставить подписи под соглашением уже на этой неделе, и тогда Себастьян заменит в McLaren Карлоса Сайнса, которому будет открыт путь в Ferrari.

Возможный контракт Феттеля с McLaren рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на несколько лет. Вариант с McLaren выглядит достаточно привлекательным для Феттеля – команда уже давно заявляет о стремлении вернуться в число лидеров после перехода на новый регламент, со следующего года на машинах из Уокинга вновь появятся силовые установки Mercedes, и у Феттеля хорошие отношения с Зайдлем ещё со времён совместной работы в BMW Sauber.

Ранее Берни Экклстоун, хороший друг Феттеля, советовал гонщику перейти в McLaren: «Я бы на месте Феттеля перешёл в McLaren, чтобы построить новую команду. В Ferrari у него нет будущего».