Пике-младший вспоминает аварию в Сингапуре…

Сын трёхкратного чемпиона мира, Нельсон Пике-младший, покинул Формулу 1 после скандала, когда в сговоре с Флавио Бриаторе и Пэтом Симондсом устроил преднамеренную аварию в Сингапуре в интересах Фернандо Алонсо.

Когда после признания Пике выяснились все обстоятельства, скандал был громким и имел серьёзные последствия, приведшие в итоге к уходу заводской команды Renault.

Завершив карьеру в Формуле 1 в 2009-м, Пике-младший нашёл себя в Формуле Е, где в сезоне 2014/2015 года стал чемпионом. В подкасте Inside Electric он признал, что после обнародования обстоятельств инцидента ему больше всего хотелось поскорее уйти…

Нельсон Пике- младший: «Против меня были один или два человека, причастных к этой ситуации. Все остальные были на моей стороне, защищали меня. Поэтому эти двое получили серьёзный штраф, команда лишилась спонсора, а со мной ничего не случилось.

Конечно, я был очень расстроен произошедшим. Я был очень молод, эмоционально воспринимал всю эту ситуацию – тогда мне хотелось поскорее избавиться от всего этого.

Должен признать, что быть напарником Фернандо Алонсо было очень непросто. Он был на пике карьеры. Только что выиграл два чемпионских титула и сгорал от желания выиграть ещё больше гонок и титулов. Мы в Бразилии говорим про таких людей, что у них «нож в зубах».

Психологически, мне было очень тяжело. До него у меня никогда не было напарника, который всегда был быстрее. И тут появился Алонсо, только что выигравший два чемпионских титула. Кроме Льюиса Хэмилтона Фернандо стабильно опережал всех напарников по команде. Бороться с ним было очень тяжело».