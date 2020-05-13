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Автоспорт

Тото Вольф: Нам придётся учитывать ситуацию в Ferrari

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф заявил во вторник, что уход Себастьяна Феттеля из Ferrari нельзя не учитывать при определении состава на 2021-й…

Тото Вольф: «Себастьян – отличный гонщик и сильная личность, он способен усилить любую команду Формулы 1. Если говорить о составе нашей команды, то прежде всего мы нацелены на продление контракта с действующими гонщиками, но не можем не учитывать ситуацию в Ferrari».

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Контракты обоих пилотов Mercedes – Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса – истекают в конце сезона. Очевидно, что появление на рынке Себастьяна Феттеля может усилить позицию команды на переговорах, по крайней мере – по размеру зарплаты.

Лео Турини назвал сегодня Боттаса одним из кандидатов на место в Ferrari. Если в Mercedes его заменит Себастьян Феттель, ситуация получится весьма интригующей, но вероятность такого развития событий крайне невелика.

Источник:www.f1news.ru
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