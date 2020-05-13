Турини: Кажется, Риккардо уже в McLaren

Разговоры о том, что Даниэль Риккардо и Renault по разным причинам не вполне довольны друг другом, ходят давно. Даниэль явно рассчитывал на лучшие результаты, да и в Renault понимают, что вряд ли смогут удержать его до 2022 года, когда изменится регламент и команда получит шанс прибавить.

Итальянский журналист Лео Турини, имеющий свои источники в Ferrari, согласен с теми, кто считает, что Риккардо окажется в McLaren, заменив перешедшего в Ferrari Карлоса Сайнса.

Лео Турини: «Сайнс – хороший гонщик, но не будем забывать, что за несколько лет он лишь однажды оказался на подиуме. Это правда, что достойной машины у него пока не было. Но Сайнс – не тот, от кого замирает сердце.

Риккардо? Кажется, он уже подписал контракт с McLaren».