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Автоспорт

Турини: Кажется, Риккардо уже в McLaren

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Разговоры о том, что Даниэль Риккардо и Renault по разным причинам не вполне довольны друг другом, ходят давно. Даниэль явно рассчитывал на лучшие результаты, да и в Renault понимают, что вряд ли смогут удержать его до 2022 года, когда изменится регламент и команда получит шанс прибавить.

Итальянский журналист Лео Турини, имеющий свои источники в Ferrari, согласен с теми, кто считает, что Риккардо окажется в McLaren, заменив перешедшего в Ferrari Карлоса Сайнса.

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Лео Турини: «Сайнс – хороший гонщик, но не будем забывать, что за несколько лет он лишь однажды оказался на подиуме. Это правда, что достойной машины у него пока не было. Но Сайнс – не тот, от кого замирает сердце.

Риккардо? Кажется, он уже подписал контракт с McLaren».

Источник:www.f1news.ru
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