В Ferrari разработали недорогой аппарат ИВЛ

Инженеры Ferrari в сотрудничестве с итальянским технологическим институтом (IIT) разработали простой в сборке и использовании аппарат ИВЛ для использования в больницах.

Аппарат был разработан за пять недель с использованием легко доступных материалов и стоит дешевле обычных. Аппарат получил имя FI5 – первая буква от Ferrari, первая буква от IIT – и число недель, ушедших на разработку.

Спецификации FI5 доступны в виде проекта с открытым исходным кодом – любой может его повторить. Первый прототип прошел все функциональные тесты на прошлой неделе в штаб-квартире IIT в Генуе.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Участие в создании FI5 – наш вклад в борьбу с эпидемией и демонстрация преимуществ Ferrari – нашей страсти, креативности и стремления к совершенству.

Этот проект был очень важен для нас и полезен для всех, кто участвовал в его создании вместе с нашими коллегами из IIT и другими партнерами».