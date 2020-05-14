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Даниэль Риккардо – гонщик McLaren

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Команда McLaren объявила о подписании многолетнего контракта с Даниэлем Риккардо. Австралиец присоединится к команде из Уокинга в 2021-м, став напарником Ландо Норриса. Карлос Сайнс покинет McLaren после завершения сезона 2020 года.

Зак Браун, руководитель McLaren Racing: «Подписание контракта с Даниэлем – ещё один шаг вперёд в нашем долгосрочном плане, и вместе с Ландо он принесёт нам новый стимул. Это отличная новость для нас, наших партнёров и болельщиков.

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Я также хочу отдать должное Карлосу за его великолепную работу и помощь McLaren в возвращении на вершину. Он – настоящий командный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего после ухода из McLaren».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Даниэль – признанный победитель, а его опыт, приверженность делу и энергия станут ценным активом McLaren в нашем стремлении вернуться на лидирующие позиции. В лице Даниэля и Ландо у нас есть два гонщика, которые продолжат восхищать болельщиков, и помогут команде расти.

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Карлос – настоящий профессионал, с которым приятно работать. Вместе мы продолжим получать удовольствие от гонок в этом году. Мы желаем ему удачи на следующей стадии карьеры, когда он уйдёт из McLaren».

Источник:www.f1news.ru
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