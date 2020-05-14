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Автоспорт

Жан Тодт может остаться в связи с эпидемией

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В конце 2021 года у президента FIA закончится третий срок на этом посту. Француз не раз говорил, что не планирует вновь выдвигать свою кандидатуру, но в интервью Racefans признал – если в связи с эпидемией коронавируса его попросят остаться, он подумает…

Жан Тодт: «Я отбыл три срока, потратив на это много времени и сил. Пока мы не можем ничего предсказать, но мой текущий мандат заканчивается к декабрю 2021 года. Честно говоря, я не планировал оставаться после этого на посту президента. Но и коронавирус мы не планировали».

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По информации RaceFans Тодт может рассмотреть временное продление третьего срока, чтобы обеспечить плавную смену власти, если Генеральная ассамблея FIA его об этом попросит.

Источник:www.f1news.ru
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