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Автоспорт

Маттиа Бинотто: У Ferrari и Феттеля нет общих целей

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Маттиа Бинотто объяснил, почему в Ferrari решили не продлевать контракт с Себастьяном Феттелем. По словам руководителя Скудерии, у итальянской команды и немецкого гонщика больше не осталось общих целей.

«Мы принимаем подобные решения тогда, когда уверены, что они правильные, – рассказал Бинотто во время проходящего в онлайн мероприятия Motor Valley Fest. – Мы завершаем цикл сотрудничества с Себастьяном, который уже шестой год работает с командой. Я восхищаюсь Себастьяном и как человеком, и как гонщиком, отношусь к нему с огромным уважением.

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За последние недели мир изменился не только с экономической, но и с технической, и спортивной точек зрения. Предстоит решать проблемы и преодолевать препятствия, поэтому мы закладываем основы нашего будущего. И мы хотим видеть конкретную перспективу. Мы обсудили это с Себастьяном и выяснили, что у нас нет общих краткосрочных и долгосрочных целей».

Прокомментировал Бинотто и решение подписать контракт с Карлосом Сайнсом: «Сайнс – отличное пополнение в команде. Он очень умён, молод, но при этом уже участвовал в пяти сезонах.

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Карлос сильный и надёжный гонщик, зарабатывающий много очков. Я считаю, что он – отличный пилот, и в паре с природным талантом Шарля сможет расти и побеждать».

Источник:www.f1news.ru
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