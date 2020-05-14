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Автоспорт

Норберт Хауг: Феттель в McLaren – это было бы здорово!

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Бывший руководитель спортивной программы Mercedes Норберт Хауг будет рад, если после расставания с Ferrari Себастьян Феттель окажется в McLaren…

Норберт Хауг: «Феттель в McLaren – было бы здорово! Я уверен – в следующем году с моторами Mercedes команда сделает ещё один шаг вперёд.

Надеюсь, Себастьян не станет завершать карьеру, иначе немецкий и международный автоспорт потеряют настоящего чемпиона. Даже не хочу это обсуждать. Я не думаю, что после ухода из Ferrari у него не будет другой альтернативы».

Источник:www.f1news.ru
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