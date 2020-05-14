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Автоспорт

Педро де ла Роса: Чем раньше начнутся гонки, тем лучше

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В Liberty Media планируют начать сезон 2020 года двумя гонками в Австрии – 5 и 12 июля. Бывший гонщик Формулы 1 Педро де ла Роса считает, что чем быстрее возобновится чемпионат, тем лучше.

Педро де ла Роса: «Думаю, постепенно мир начнёт возвращаться к нормальной жизни. Мы понимаем, что это необходимо, но возвращаться к привычному ритму нужно безопасно.

У Формулы 1 большие обязательства перед болельщиками. Мы должны развлекать тех, кто находится дома и ждёт гонки. Лучше проводить гонки при пустых трибунах, чем не проводить вовсе.

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В Европе гонки без зрителей нужно возобновить как можно скорее, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни. Нужно действовать быстро. Людям это необходимо, и дело не только в том, что без гонок некоторые команды не выживут. Дело не только в экономическом аспекте».

Прокомментировал Педро и новость об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari: «Посмотрим, кто придёт на его место, но я не думаю, что мы вновь увидим в Ferrari Фернандо Алонсо».

Источник:www.f1news.ru
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