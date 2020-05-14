Ральф Шумахер: В Формуле 1 может не остаться немцев

Десять лет назад интерес к Формуле 1 в Германии был очень велик. Треть гонщиков на старте были немцами – Шумахер, Феттель, Росберг, Хюлкенберг, Сутил, Хайдфельд, Глок.

Сейчас немец в Формуле 1 только один – Себастьян Феттель, вчера подтвердивший расставание с Ferrari в конце сезона. Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что скоро в чемпионате может не остаться немцев.

Ральф Шумахер: «В истории Формулы 1 всегда были периоды, когда те или другие страны были особенно сильны. Немцам очень помогли успехи моего брата. Интерес в те годы в Германии был очень велик – высокие рейтинги, крупные спонсоры, полные трибуны. Но ситуация изменилась. Сейчас ничего этого нет.

Я ещё восемь лет назад говорил, что нас ждут проблемы. Все начиналось с картинга. Трасс почти не осталось, да и те пустуют. Если вы не сеете, не стоит ждать урожая. Именно это мы и видим.

Все ждут успехов Мика Шумахера. Он доказал, что способен управлять гоночной машиной, став чемпионом Формулы 3. Его первый сезон в Формуле 2 прошёл неровно, но были неплохие результаты и даже победа.

Теперь его ждёт второй сезон. Нет задачи непременно выиграть титул, но он должен быть в пятёрке, в идеале – в тройке лучших. Не нужно лишнего прессинга. Пока у него всё идёт хорошо, он входит в молодёжную Академию Ferrari, у него есть все шансы».