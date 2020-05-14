Решение о старте сезона ожидается в ближайшие дни

Руководство Формулы 1 полно решимости начать сезон с двух гонок в Австрии – 5 и 12 июля. Как ожидается, официальное решение должно быть принято в ближайшие несколько дней.

В пятницу или в субботу Министерство здравоохранения Австрии оценит меры эпидемиологической безопасности, которые планируют принять на трассе Red Bull Ring во время проведения Гран При. Эти меры должны учитывать любые непредвиденные обстоятельства, и если они устроят власти, то двум гонкам в Шпильберге будет дан «зеленый свет».

После этого Формуле 1 придётся решать непростой вопрос с организацией двух гонок в Сильверстоуне. Дело в том, что по существующим правилам все, кто пребывает на территорию Великобритании, обязаны отбыть двухнедельный карантин. Это требование делает невозможным проведение британского этапа сразу после Австрии, однако в руководстве чемпионата рассчитывают, что для спортивных мероприятий будет сделано исключение, и карантин будет сокращён до пяти дней.

Если с властями Великобритании договориться не получится, то у Чейза Кэри и Росса Брауна есть запасной вариант – после двух гонок в Шпильберге отправиться в пригород Будапешта на трассу Хунгароринг, и уже там провести два венгерских этапа чемпионата. Разумеется, во всех случаях гонки пройдут при пустых трибунах.