” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/c7b817a0a0445def72dcbdf589bf4f00.jpg” alt=”В Ferrari подтвердили контракт с Карлосом Сайнсом” width=”100%” />

В Ferrari подтвердили подписание контракта с Карлосом Сайнсом. Соглашение с испанским гонщиком рассчитано на два сезона – 2021-й и 2022-й годы.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Я рад объявить, что Карлос присоединится к Ferrari в 2021 году. За пять сезонов в Формуле 1 он доказал свой талант, техническую подготовку и другие необходимые качества – он идеально подходит для нашей семьи.

Мы начали новый цикл, цель которого – вернуться на вершину Формулы 1. Впереди долгий путь, на котором не обойдётся без сложностей, особенно с учётом нынешней ситуации с финансами и регламентом. И эти перемены требует иного подхода, чем в прошлые годы.

Мы верим, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс, талантливая и самая молодая пара пилотов в истории Ferrari за последние пятьдесят лет, станет лучшей из возможных для достижения поставленных нами целей».

Карлос Сайнс: «Я очень рад присоединиться к Ferrari в 2021-м, и взволнован своим будущим в команде. Однако меня ждёт ещё один важный год в McLaren, и я с нетерпением жду возможности провести с ними этот сезон».