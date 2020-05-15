Формула 1 и Сильверстоун смогли договориться о двух гонках

Формуле 1 удалось договориться с владельцами автодрома в Сильверстоуне о проведении двух гонок, которые должны пройти при пустых трибунах.

Знаменитый автодром, 70 лет назад принявший самый первый этап чемпионата мира, сейчас принадлежит Британскому клубу гонщиков (BRDC), который стремился получить весьма серьёзную сумму от Liberty Media за то, что примет сдвоенный этап чемпионата в столь специфических условиях.

Позиции сторон в вопросе о приемлемой сумме существенно расходились, но переговоры продолжались, и на этой неделе было достигнуто компромиссное решение, – сообщает BBC Sport.

Однако возникли дополнительные сложности, связанные с тем, что правительство Великобритании планирует ввести обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из других стран.

«Я рад подтвердить, что Сильверстоун и Формула 1 достигли принципиальных договорённостей о проведении этим летом двух гонок без зрителей, – прокомментировал Стюарт Прингл, управляющий директор британского автодрома. – Однако их проведение ещё должно быть одобрено правительством страны, поэтому наш приоритет – обеспечить безопасность всех участников в строгом соответствии с требованиями, связанными с пандемией Covid-19».

По информации телеканала Sky Sports, гонки в Сильверстоуне планируется провести 26 июля и 2 августа, т.е. австрийский и британский этапы чемпионата будет разделены двухнедельным перерывом, а не пройдут встык, как предполагалось изначально.

По словам официального представителя Формулы 1, «мы продолжаем переговоры с Сильверстоуном и другими промоутерами о скорректированном календаре сезона 2020 года».