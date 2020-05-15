Итальянская пресса приветствует переход Сайнса в Ferrari

Вчерашние новости о грядущих перестановках в составах ведущих команд Формулы 1 вызывали ожидаемо бурную реакцию прессы, хотя предположения об интересе Ferrari к Карлосу Сайнсу, которому предстоит заменить Себастьяна Феттеля, и возможном переходе Даниэля Риккардо в McLaren высказывались и ранее.

В частности, в Италии переход Сайнса в команду из Маранелло встретили очень позитивно.

La Gazzetta Dello Sport: «Какой гонщик не мечтает о красной машине с детства? В день, когда стало известно о переходе Карлоса Сайнса в Ferrari, испанец поделился в социальных сетях фотографией, на которой он запечатлён за рулём карта, выкрашенного в цвета команды из Маранелло.

План Ferrari понятен: это позволит полностью сосредоточиться на Леклере, но при этом у него будет сильный напарник, чтобы начиная с 2021 года бороться за победу в обоих зачётах чемпионата. Это просчитанный риск.

В Маранелло больше не верят в Феттеля после всех неприятных эпизодов, происходивших в двух предыдущих сезонах, и отказались продлевать с ним контракт, поскольку Себастьян выдвигал условия, неприемлемые в данный исторический период.

Начиная с марта в Ferrari оценивали возможные кандидатуры: Риккардо, Сайнса и Джовинацци. И выбор пал на испанца, который будет доставлять меньше беспокойства Леклеру, чем гонщик калибра Риккардо, но при этом Карлос отличается бойцовским характером и прекрасной технической подготовкой. Он прекрасно говорит по-итальянски, и, конечно, уже предвкушает более близкое знакомство с Ferrari. Добро пожаловать!»

А вот что пишет миланская газета Il Giornale: «Непривычно видеть, что самая старая и успешная команда Формулы 1 делает ставку на 25-летних гонщиков, и её не волнуют их прежние успехи и число одержанных побед. В Ferrari рассчитывают на их талант и свежие силы.

На самом же деле, хотя Карлос и молод, у него за плечами 5-летний опыт в Формуле 1 и уже 102 гонки. В своё время в Toro Rosso не стали предлагать его Red Bull и позволили перейти в Renault, но только в прошлом году, выступая уже за McLaren, он провёл свой лучший сезон, хотя при таком напарнике, как Ландо Норрис, это было непросто.

Карлос занял 6-е место в личном зачёте, став «лучшим среди остальных». С каждым годом он повышает свои результаты, и от Ferrari требуется только одно: команда должна предоставить ему машину, которая как минимум позволит бороться с Mercedes и Red Bull…»

В Corriere della Sera более подробно остановились на достоинствах Сайнса: «Шарль и Карлос – разные во всём, поэтому сравнивать их невозможно. Сайнса отличает сдержанный характер и упорство в работе. В последнее время он нечасто появляется на публике, а по ходу чемпионата предпочитает ужинать в компании своих инженеров.

В Великобритании он поселился рядом с Уокингом, чтобы проводить побольше времени на базе команды и учиться. Карлос уверяет, что благодаря этому смог добиться серьёзного профессионального роста. Сайнс переходит в Ferrari, понимая, что ему предстоит поддерживать Шарля Леклера, потенциального чемпиона мира. Пожелаем ему удачи!»

А римская La Repubblica, подчеркнув, что Сайнс по своим профессиональным и человеческим качествам идеально подходит на роль напарника Леклера, приводит такой исторический факт: Карлос и Шарль станут самым молодым дуэтом Ferrari после Криса Эймона и Жаки Икса: в 1968-м, когда те вышли на старт чемпионата мира в составе Скудерии, бельгийцу недавно исполнилось 23, а новозеландскому гонщику было только 24 года.