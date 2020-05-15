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Автоспорт

Жене: У Сайнса будут те же возможности, что и у Леклера

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Марк Жене, много лет выполняющий функцию тест-пилота Ferrari и посла знаменитой итальянской марки, приветствует предстоящий переход Карлоса Сайнса в Скудерию и уверяет, что его молодой соотечественник не будет там на вторых ролях.

«Я узнал о том, что мы собираемся подписать с ним контракт, больше недели назад, – сказал Жене. – Я уже поговорил с Карлосом, и он подтвердил мне, что всегда мечтал о красной униформе.

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Сайнс – настоящий труженик, его отличает прямой и открытый характер. Всё это идеально подходит Ferrari. Он не будет выполнять роль второго гонщика, команда предоставит ему точно такие же возможности, какие будут у Леклера.

Мы бы не стали подписывать контракт с Карлосом, если бы не считали, что он может стать чемпионом мира. Несомненно, его переход в Ferrari поможет повысить популярность Формулы 1 в Испании. Кроме того, я полагаю, что в чемпионат вернётся Фернандо Алонсо».

Источник:www.f1news.ru
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