Карлос Сайнс обратился с открытым письмом к McLaren

После объявления о подписании контракта с Ferrari, Карлос Сайнс опубликовал открытое письмо к команде McLaren…

Карлос Сайнс: «Дорогая семья McLaren, я редко высказываю свои мысли на бумаге, но сейчас именно такой случай.

Все знают великую историю этой команды, и для меня в ней не было ничего нового до тех пор, пока я не увидел машины всех своих героев, выставленных на территории «Бульвара» в Технологическом центре McLaren в Уокинге. В тот момент я понял, что значит быть гонщиком McLaren. Я сразу почувствовал ответственность и гордость.

Нас ждали серьёзные вызовы, и мы не должны были терять время. С первого же дня после переезда в Великобританию каждый член этой огромной семьи делал всё, чтобы я чувствовал себя как дома. Некоторые из вас даже помогли мне найти квартиру и перевезти вещи, продемонстрировав великолепный командный дух.

С первого же дня я говорил болельщикам, спонсорам, акционерам, руководству, всей команде, кто работает на трассе и на базе, что мы в одной лодке и бесстрашно движемся вперёд. Разумеется, мой гоночный инженер Том Сталлард был хорош на пути к нашей цели.

Несмотря на разочаровывающее начало сезона 2019 года, я всегда чувствовал поддержку и уверенность всех, кто меня окружал. Я знал, что это вопрос времени, когда я начну зарабатывать очки. Прошедший сезон получился моим самым сильным в Формуле 1, и команда сделала большой шаг вперёд, заняв четвёртое место в Кубке конструкторов, а я стал шестым в личном зачёте – великолепное достижение. Подиум в Бразилии, когда все смогли подняться на вершину, стал идеальной вишенкой на торте!

Болельщики, я всегда чувствовал вашу страсть и поддержку, в какую страну мы бы ни приезжали. Вы просто потрясающие! С первого же дня вы устроили мне самый тёплый приём, и я уверен, что вместе мы ещё порадуемся хорошим результатам.

Я не могу быть более благодарным каждому члену семьи McLaren, и жду борьбу с вами на трассе в следующем году. Для меня честь быть частью вашей истории, и всё, что я могу сказать – спасибо!

Ландо, мне было приятно работать и с тобой, мой непутёвый друг! Давай закончим совместную работу высокими результатами!

Несмотря на ужасную пандемию, из-за которой пришлось взять паузу, сезон 2020 года не закончен. Очень скоро мы вернёмся на трассу, чтобы максимально выложиться. В конце года ещё будет время попрощаться, а сейчас только вперёд!»