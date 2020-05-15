Лео Турини: Сайнс придёт в Ferrari с желанием победить

Итальянский журналист Лео Турини, хорошо осведомлённый о делах Ferrari, прокомментировал переход Карлоса Сайнса в Скудерию. По его мнению, молодой испанец не согласится на роль второго пилота при Шарле Леклере.

Лео Турини: «Двухлетний контракт Карлоса Сайнса – не только поворотный, но и философский момент, ведь за десять лет в Маранелло Алонсо и Феттель не выиграли ни одного титула. Хотя я продолжаю придерживаться мнения, что в этом нет вины гонщиков.

Сайнс – желанный вариант для Ferrari – расходы на него небольшие, и он будет приносить результаты. Ему уже заранее отвели роль Баррикелло, который тоже что-то выигрывал за рулём красной машины и помог завоевать титул в Сузуке в 2003-м, но такое мнение о Карлосе не совсем верное.

Я считаю, что испанец придёт в Ferrari со своими амбициями и законным желанием победить. Хотя понятно, что в команде все молятся на Леклера. Однако к ним обоим я буду относиться с отцовской любовью. Надеюсь, руководитель команды Маттиа Бинотто даст им быструю машину».