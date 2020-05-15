Марк Уэббер: Берни даёт много советов Феттелю

Себастьян Феттель и Ferrari решили не продолжать сотрудничество в 2021 году. Себастьяна заменит Карлос Сайнс, а место испанца в McLaren, на которое прочили Феттеля, займёт Даниэль Риккардо.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер уже дал понять, что возвращение Феттеля маловероятно, а в Mercedes могут и не захотеть подписывать контракт с немецким гонщиком. Всё говорит о том, что у Себастьяна не так много шансов на продолжение карьеры, но Марк Уэббер считает, что ситуация не такая простая, как кажется.

Австралиец пять лет выступал с Феттелем в одной команде и хорошо знает бывшего напарника. Марк предполагает, что Себастьян тщательно обдумал решение отказаться от контракта с Ferrari.

«Сделки заключаются тогда, когда всем скучно, – написал Марк Уэббер в социальных сетях. – Не надо недооценивать человека, который даёт много советов Себастьяну. Я говорю о Берни [Экклстоун]. Может быть на его решение повлияла недостаточная конкурентоспособность красной машины на зимних тестах, стабильный регламент [в 2021-м] и будущие бюджетные ограничения?»