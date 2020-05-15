Видео: 50 лет Sauber Motorsport

15 мая 2020 года исполнилось 50 лет со дня основания компании Sauber Motorsport, которая все эти годы занимается производством гоночных машин.

Спорткары, разработанные и построенные компанией Петера Заубера в сотрудничестве с Mercedes, в конце 80-х и начале 90-х побеждали в гонках на выносливость, в том числе в Ле-Мане, и одним из гонщиков, выступавших тогда на Sauber-Mercedes С11, был Михаэль Шумахер.

В 1993-м Sauber дебютировала в Формуле 1, и до сих пор продолжает выступать в чемпионате, управляя командой Alfa Romeo Racing. За годы в Формуле 1 гонщики за рулём машин, построенных в швейцарском Хинвиле, завоевали 27 подиумов, а на Гран При Канады 2008 года Роберт Кубица принёс команде первую победу.

Фредерик Вассёр, руководитель Sauber Motorsport: «Сегодняшний день знаменует важную веху в истории Sauber Motorsport. Пятьдесят лет в бизнесе – большой срок, но Sauber всегда удавалось переосмысливать свой подход для решения стоящих перед компанией задач. По сути, наша главная сила – люди, которые всегда были уверены в своих способностях конкурировать на самом высоком уровне.

Сегодняшние торжества – дань напряжённой работе, приверженности делу и страсти к гонкам каждого из нас на протяжении полувека. Мы желаем, чтобы следующие 50 лет получились более успешными».

Кими Райкконен: «Я хочу пожелать всего наилучшего Sauber в 50-летний юбилей компании. Эта команда многое значит для меня – здесь я дебютировал в Формуле 1, и я благодарен за великолепные времена, которые мы пережили вместе.

Разумеется, ещё до того, как я присоединился к команде, у неё была богатая история. Теперь мы снова вместе и готовы писать новые страницы в истории. Надеюсь, нас ждёт ещё много замечательных моментов».

Антонио Джовинацци: «Sauber – особая и важная команда для меня, так что с Днём рождения! У меня связано много воспоминаний с командой, самым ярким из которых был дебют в Формуле 1 в Мельбурне в 2017-м. Я всегда хотел, чтобы Sauber стала моей первой командой в Формуле 1. Я желаю Sauber всего наилучшего и надеюсь, что вскоре мы вместе сможем отпраздновать финиш на подиуме».

Роберт Кубица: «Сегодня особенный день, ведь команда отмечает 50-летие своей истории в автоспорте. В команде всегда работали замечательные люди, и мне было приятно выступать за них.

В этой команде я дебютировал в 2006 году, что стало огромным шагом и для меня самого, и для моей карьеры. У меня связано много приятных воспоминаний, и победа в Канаде в 2008-м – одно из самых ярких воспоминаний в моей гоночной карьере.

Я поздравляю людей, писавших историю Sauber, и желаю всего наилучшего всем тем новым сотрудникам, с которыми я познакомился после возвращения в Хинвил, в наш дом. Я желаю команде ещё 50, 100 лет отличных выступлений в автоспорте».

В честь юбилея пресс-служба Sauber Motorsport подготовила видеоролик с участием своих бывших гонщиков.