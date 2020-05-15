Зак Браун: Это не первая попытка пригласить Риккардо

Даниэль Риккардо подписал многолетний контракт с McLaren и со следующего сезона присоединится к коллективу из Уокинга. Руководитель команды Зак Браун рассказал, что заполучить в свои ряды австралийского гонщика удалось не с первой попытки.

Зак Браун: «Я рад, что в 2021-м Даниэль будет выступать за McLaren вместе с Ландо Норрисом. Риккардо – чистокровный гонщик, и я восхищаюсь его преданностью, конкурентоспособностью и невероятным характером.

Мы пытались подписать с ним контракт ещё несколько лет назад, но получилось только сейчас. Даниэль увидел прогресс, достигнутый нами в прошлом году, и теперь твёрдо убеждён, что ситуация будет улучшаться и дальше, и мы сократим отставание от лидеров».