Пятница, 15 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЗак Браун: Это не первая попытка пригласить Риккардо
Автоспорт

Зак Браун: Это не первая попытка пригласить Риккардо

AdminНет комментариев
Добавлено

Даниэль Риккардо подписал многолетний контракт с McLaren и со следующего сезона присоединится к коллективу из Уокинга. Руководитель команды Зак Браун рассказал, что заполучить в свои ряды австралийского гонщика удалось не с первой попытки.

Зак Браун: «Я рад, что в 2021-м Даниэль будет выступать за McLaren вместе с Ландо Норрисом. Риккардо – чистокровный гонщик, и я восхищаюсь его преданностью, конкурентоспособностью и невероятным характером.

Читайте также:  В Сузуке дождь и сильный ветер, но тайфун уходит

Мы пытались подписать с ним контракт ещё несколько лет назад, но получилось только сейчас. Даниэль увидел прогресс, достигнутый нами в прошлом году, и теперь твёрдо убеждён, что ситуация будет улучшаться и дальше, и мы сократим отставание от лидеров».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Лео Турини: Сайнс придёт в Ferrari с желанием победить

Брандл: В 2020-м ждите очень злого и быстрого Феттеля

Маттиа Бинотто: У Ferrari и Феттеля нет общих целей

Решение о старте сезона ожидается в ближайшие дни

В Ferrari подтвердили контракт с Карлосом Сайнсом
Закрыть