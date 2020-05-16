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eSports: Паскаль Верляйн выиграл гонку в Гонконге

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Паскаль Верляйн одержал вторую победу подряд в виртуальной Формуле E, что позволило немецкому гонщику Mahindra Racing выйти в лидеры серии Home Challenge.

Вторым финишировал Стоффель Вандорн, выступающий за заводскую команду Mercedes, третье место занял Джеймс Каладо, представитель Jaguar.

Поул на городской трассе в Гонконге выиграл Эдоардо Мортара (Venturi), в начале гонки сохранив лидерство, несмотря на хаотичный старт, тогда как Верляйн, стартовавший вторым, не смог избежать неприятностей. Похожая участь постигла и Макса Гюнтера: мало того, что пилот BMW потерял 3-ю позицию – он вообще откатился за пределы первой десятки, получив штраф за фальстарт. Забегая вперёд, скажем, что до финиша победитель двух первых этапов Home Challenge не добрался.

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В какой-то момент Каладо вышел на вторую позицию, но вскоре его опередили Верляйн и Вандорн, решительно прорывавшиеся вперёд. Лидировавший Мортара допустил ошибку, вероятно, не справившись с прессингом, задел барьер, серьёзно повредив машину, и пропустил вперёд четырёх соперников, первым из которых был Верляйн.

В итоге Паскаль пересёк финишную черту на четыре секунды раньше Вандорна, и эта победа позволила ему выйти в лидеры серии – он опережает Гюнтера на 5 очков. А для Джеймса Каладо подиум в Гонконге стал первым подобным достижением в виртуальной Формуле E.

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Пятый этап серии Home Challenge пройдёт в следующую субботу.

Источник:www.f1news.ru
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