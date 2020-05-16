Фернандо Алонсо дебютирует в виртуальной Гонке Легенд

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо дебютирует сегодня в виртуальной Гонке Легенд.

Испанец решил последовать примеру других чемпионов Формулы 1 разных лет, которые уже попробовали свои силы в киберспорте – это Дженсон Баттон, Эмерсон Фиттипальди, Жак Вильнёв и Себастьян Феттель.

Фернандо, как и все участники сегодняшней гонки, будет выступать на машине Brabham BT44B образца 1975 года, но раскрашенной в фирменные цвета Kimoa – его компании, продающей спортивную одежду, аксессуары и спортинвентарь.

Третий этап Кубка Легенд пройдёт на виртуальной трассе в Зандфорте, онлайн трансляция начнётся в 19.00 по московскому времени. Формат соревнований такой: сначала проходит квалификация, затем первая гонка, затем вторая, в которой применяется реверсивный старт, и машины располагаются на решётке в порядке, обратном результатам квалификации.