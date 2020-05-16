Голосование по бюджетным ограничениям отложено

В пятницу должно было состояться голосование команд Формулы 1 по ограничению бюджетов на 2021-й и последующие годы, однако в FIA в последний момент решили отложить процедуру на несколько дней.

Ранее команды согласовали снижение размера бюджета в 2021-м до $145 млн., хотя изначально предполагалось, что каждая команда сможет оперировать суммой в $175 млн. В 2022-м бюджет будет ограничен суммой в $140 млн., а в 2023-м – $135 млн.

В FIA перенесли голосование на начало следующей недели для уточнения финальных деталей. Ожидается, что после того, как команды проголосуют за бюджетные ограничения, их окончательно утвердит Всемирный совет.