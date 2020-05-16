Гюнтер Штайнер: Нам нужен полноценный календарь

В Формуле 1 пока официально не представили обновлённую версию календаря сезона, но уже известны даты четырёх гонок – 5 и 12 июля в Шпильберге и 26 июля и 2 августа в Сильверстоуне. Руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер надеется, что удастся организовать полноценный сезон, поскольку с финансовой точки зрения гораздо хуже провести всего несколько гонок, чем не проводить их вовсе.

Гюнтер Штайнер: «Думаю, команда выживет, если в этом году не будет гонок. Гораздо хуже, если мы проведём только восемь гонок, потратив на них много денег, а взамен получим минимальный доход. Если не участвуешь в гонках, то не тратишь деньги, не покупаешь новые запчасти.

Мы “заморозили” разработку машины на следующий год, и я надеюсь, что план, включающий 15 Гран При сработает. Все заинтересованы в этом – нам нужен или полноценный календарь, или ничего.

Конечно, нет ничего хорошего в том, что на трибунах не будет зрителей, но мы обязаны болельщикам и должны участвовать в гонках. Дело не только в командах, но и в зрителях. Мы говорим о том, как разочарованы текущей ситуацией, но нельзя забывать о миллионах болельщиков, которые смотрят гонки, и мы обязаны сделать всё возможное, чтобы развлечь их.

Болельщики любят Формулу 1, в противном случае они бы просто не смотрели гонки! Мы несём ответственность, и я надеюсь, что у нас всё получится».