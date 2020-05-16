Култхард: Хэмилтон останется в Mercedes или уйдёт из Ф1

Дэвид Култхард считает, что Льюис Хэмилтон завершит карьеру в Mercedes – контракт Карлоса Сайнса с Ferrari стал ещё одним аргументом в пользу такого предположения.

Слухи на тему будущего, уготованного шестикратному чемпиону мира, не утихают, но когда шотландца спросили, возможен ли в принципе переход Хэмилтона в команду из Маранелло, он ответил вполне категорично.

«Нет, я так не думаю, – сказал бывший гонщик, а ныне популярный телекомментатор. – Льюис Хэмилтон связан с Mercedes на протяжении большей части карьеры, выступая на машинах с их двигателями сначала в McLaren, а теперь в Mercedes. Я просто думаю, что он создан для британских команд.

Даже если он уйдёт из Mercedes, я просто не могу представить, что он сможет принять культуру, типичную для итальянской команды. Это говорит человек, которому в 1996-м предлагали контракт с Ferrari, но в итоге я почувствовал, что в британских командах мне комфортнее.

Дело не в каких-то проявлениях неуважения или национализма, но я просто не думаю, что смог бы подойти Скудерии – по-моему, то же самое можно говорить о Льюисе. Mercedes он подходит лучше. Думаю, он либо продолжит выступать за эту команду, либо завершит карьеру».

В Ferrari отказались от продолжения сотрудничества с Себастьяном Феттелем после 2020 года, и теперь немецкому гонщику предстоит определиться, где он будет выступать в следующем сезоне. Среди теоретически возможных вариантов называются Renault и Mercedes, но Култхард считает, что в заводской команде штутгартского концерна допустят просчёт, если сделают ставку на Феттеля.

«Думаю, для Mercedes это стало бы ошибочным решением, – заявил шотландец. – В случае с Льюисом у них есть гонщик, способный выигрывать Гран При и чемпионаты. Подписать контракт с Себастьяном, чтобы он подгонял Льюиса? Это слишком сложно.

Не думаю, что таким гонщикам, как Хэмилтон, на чьём счету столько побед, нужны сложные отношения с четырёхкратным чемпионом мира, чтобы выступать на максимально высоком уровне. Мне кажется, приход Феттеля может нарушить гармонию в этой команде.

Если бы он предложил свои услуги Mercedes бесплатно, тогда, конечно, руководство команды всерьёз бы отнеслось к перспективе заполучить немецкого гонщика, Но я просто не могу представить, что он так поступит. По-моему, проще всего выиграть очередной чемпионат, если сохранить дуэт Валттери и Льюиса».

В воскресенье, 17 мая, Култхард дебютирует в виртуальной Гонке Легенд, в которой также участвуют другие известные персоны, в том числе Нико Росберг. Впрочем, свои шансы Дэвид оценивает реалистично, хотя и весело: «Всё немного изменилось с тех пор, когда я играл в аркадные игры, заталкивая монету в 20 пенсов в автомат, который назывался Pole Position.

Не знаю, как мне удалось стать гонщиком Формулы 1, если я с трудном подключил симулятор! Его мне доставили вчера, и теперь я пытаюсь комфортно устроиться на сиденьи. Когда я начал тренироваться, мой 11-летний сын отвернулся в недоумении, так что я лишился даже поддержки семьи…»