Мика Сало: Переходя в McLaren, Риккардо рискует

Бывший гонщик Формулы 1 Мика Сало считает, что Даниэль Риккардо рискует, приняв решение о переходе в McLaren, а вот для команды из Уокинга австралиец – безусловно удачное приобретение.

«Для Риккардо это довольно серьёзный риск, зато McLaren повезло – можно считать, команда выиграла в этой лотерее, – прокомментировал финн в эфире телеканала MTV3. – Они получат опытного гонщика, который сможет поделиться информацией, полученной от Red Bull Racing и Renault. McLaren сейчас на подъёме, команда быстро набирает обороты и в следующем году должна быть в хорошей форме.

Полагаю, у McLaren появляется шанс вернуться на прежние позиции. Они надолго увязли в своих проблемах, но в следующем году получат двигатели Mercedes и, думаю, результаты пойдут в гору. Кроме того, Риккардо должен отлично поладить с Ландо Норрисом, а когда между напарниками хорошие отношения, когда они получают удовольствие от работы, то команде проще прогрессировать».

Мика также сказал несколько слов о непростом положении, в которое Renault ставит решение Риккардо: «Сложно сказать, кто бы мог подойти Эстебану Окону в качестве напарника. Renault нужен опытный гонщик, но неясно, кто из них будет свободен от контрактных обязательств. Что касается слухов о возвращении Фернандо Алонсо, то мы видели и более удивительные вещи.

Он ведь уже расстался с Формулой 1, и я не знаю, в какой мере он сможет адаптироваться к новой машине. Так что для Renault это будет серьёзный риск, хотя и отличный PR-ход, который привлечёт внимание прессы».