В McLaren не рассматривали кандидатуру Феттеля

Ещё до того, как стало известно о переходе Даниэля Риккардо в McLaren, немецкая пресса предполагала, что Себастьян Феттель продолжит карьеру в британской команде. Однако руководитель Зак Браун рассказал, что в McLaren не рассматривали вариант приглашения Себастьяна.

Зак Браун: «Разумеется, Себастьян потрясающий гонщик и четырёхкратный чемпион мира. Однако мы были довольно далеки от подписания контракта с ним, поскольку знали, что будем работать с Даниэлем или Карлосом Сайнсом. Мы никогда особо не спекулировали на этой теме, и когда появились последние новости о Себастьяне, мы не имели никакого отношения к происходящему.

Мне очевидно, что сейчас в Ferrari не самые здоровые отношения между гонщиками и руководством команды. В данный момент они совсем не похожи на счастливую семью. Я жду захватывающие гонки в их исполнении в 2020-м. В прошлом году в Бразилии мы видели фейерверк между гонщиками Ferrari, когда напряжённость нарастала, и я ожидаю большего в этом году».

Говоря о дальнейших перспективах Феттеля, Браун отметил: «Всё зависит от него самого, но не похоже, что в Mercedes или Red Bull есть варианты для него. Для него нет места в McLaren и Ferrari, так что следующий лучший вариант – Renault.

И тогда возникает следующий вопрос: захочет ли Себастьян переходить в команду, которая, скорее всего, не будет побеждать в 2021-м? Это отличная команда, которая должна прибавить, но я не думаю, что Себастьян захочет начинать всё сначала. Думаю, он, к сожалению, уйдёт из Формулы 1».

Зак Браун так же рассказал, что решение Карлоса Сайнса принять предложение Ferrari не стало для него сюрпризом: «Когда я начал вникать в суть Формулы 1, то понял, что если и стоит чего-то ждать, то только чего-то совершенно неожиданного. У нас было определённое предчувствие, поэтому ещё в межсезонье мы начали говорить с Карлосом о его будущем, о том, хочет он выступать за McLaren или за Ferrari.

У нас сильные и открытые отношения с Карлосом, его менеджментом и отцом. Его решение не стало для нас сюрпризом, и именно поэтому нам удалось быстро объявить о контракте с Даниэлем, а Карлос смог объявить о своём. Мы работали сообща. Думаю, эти перестановки произошли бы и без коронавируса, поскольку все разговоры мы начали до пандемии».

Говоря о контракте с Риккардо, Браун отметил, что это была уже не первая попытка подписать контракт с австралийцем: «Несколько лет назад нам едва не удалось заполучить Даниэля. Можно сказать, мы несколько лет были его поклонниками. Когда он перешёл из Red Bull в Renault, мы пригласили Карлоса и Ландо Норриса, которые фантастически справились с работой.

Однако всё изменилось, когда выяснилось, что у нас нет контракта с Карлосом на 2021-й, и у самого Даниэля появились возможности. Мы будем скучать по Карлосу, но сейчас у нас есть победитель семи Гран При – мы и не могли мечтать о большем».