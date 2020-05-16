В Муджелло готовы принять Гран При Италии вместо Монцы

У автодрома в Муджелло есть всё, чтобы принимать Гран При Италии вместо Монцы, – так считает мэр тосканского горда Скарпериа, где расположена эта трасса.

«Если появится необходимость организовать Гран При при пустых трибунах, чтобы заменить Монцу, если в сентябре ситуация в Ломбардии не позволит её там провести, то Муджелло станет идеальным выбором, – заявил мэр Федерико Игнести. – Мы будем готовы инвестировать в этот проект и вести переговоры с властями региона Тоскана и Торговой палатой.

Ведь это будет уникальная возможность пригласить Формулу 1 на новую трассу, показать наш автодром и выстроить прочное сотрудничество на ближайшие годы.

Мы пока не знаем, будет ли у нас такая возможность, но готовы найти необходимые ресурсы, даже если получим лишь один шанс из ста. Трасса в Муджелло имеет омологацию FIA и может принимать гонки Формулы 1, она качественная и красивая, и там работают прекрасные профессионалы. Мы уже ведём переговоры с национальным автоклубом ACI, и в нашем регионе всё готово к тому, чтобы предпринять такую попытку».

Автодром в Муджелло, принадлежащий Ferrari, никогда не принимал гонки Формулы 1, но компания Pirelli не раз проводила там тесты своей резины, а также на этой трассе ежегодно проходят этапы чемпионата MotoGP и кузовной серии DTM.