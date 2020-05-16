Вторую виртуальную Гонку Легенд выиграл Эмануэле Пирро

Порядок старта во второй виртуальной Гонке Легенд в Зандфорте был обратным результатам квалификации, поэтому Эмануэле Пирро, ветеран Формулы 1, выступавший в чемпионате мира в конце 80-х и начале 90-х, стартовал с поула.

После старта он сохранил лидерство, но всё внимание было приковано не к нему, а к Хуану-Пабло Монтойе, который стартовал как ракета, сразу опередил многих соперников и уже на первом круге ехал 9-м. Впрочем, Дженсон Баттон тоже начал гонку удачно и занимал 11-ю позицию.

Фернандо Алонсо стартовал 21-м, через пару кругов ехал 17-м, но попал в серьёзную аварию, столкнувшись с Тьяго Монтейру, после чего сошёл.

Через три круга Монтойя добрался уже до 5-й позиции, Баттон – до 6-й, и чувствовалось, что оба настроены очень воинственно.

Через пять кругов Пирро довёл преимущество до пяти секунд, вторым ехал Энди Приоль, за ним – Даррен Тёрнер. Четвёртую позицию удерживал Петтер Сольберг, но его преследовал Монтойя. В начале 6-го круга Хуан-Пабло пошёл в атаку на норвежского мастера ралли, но тот смог удержать позицию.

Колумбиец продолжал преследование, и его следующая атака оказалась успешной. Но в их борьбу уже вмешался Баттон и опередил обоих, воспользовавшись небольшой ошибкой Монтойи.

На протяжении следующей пары кругов все трое вели сражение за 4-ю позицию, вперёд по очереди выходили то Хуан-Пабло, то Дженсон, а в какой-то момент казалось, что Сольбергу удастся опередить чемпиона мира 2009 года, но между их машинами произошёл контакт, после чего норвежец оказался за пределами трассы.

Баттон, хоть и потерял пару секунд, продолжал преследование Монтойи. Увы, отставание оказалось слишком большим, а Хуан-Пабло ехал слишком быстро, поэтому продолжения борьбы мы не увидели. Так они и финишировали – Хуан-Пабло занял 4-е место, Дженсон – пятое.

Эмануэле Пирро одержал победу почти с 10-секундным преимуществом, Приоль финишировал вторым, Тёрнер – третьим.

Следующий этап Кубка Легенд пройдёт через неделю на виртуальной трассе в Индианаполисе. Фернандо Алонсо, которому не повезло в день дебюта в киберспорте, уже пообещал отыграться на «Старой кирпичнице», ведь у него больше опыта выступлений на этой трассе, чем у большинства соперников.

Пока в личном зачёте продолжает лидировать Баттон, но Пирро отстаёт от него всего на четыре очка.

