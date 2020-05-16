Зак Браун: Хорошо, если при расставании нет враждебности

Зак Браун гордится тем, что в отношениях McLaren и Карлоса Сайнса нет никакого негатива, в отличие от ситуаций, в которых оказались другие участники кадровых перестановок, о которых мы узнали на этой неделе.

Во вторник было объявлено о предстоящем расставании Себастьяна Феттеля и Ferrari, после чего руководитель Скудерии Маттиа Бинотто заявил, что у сторон нет желания продолжать сотрудничество, и что немецкий гонщик и итальянская команда больше не разделяют общих целей.

В четверг в McLaren объявили о контракте с Даниэлем Риккардо – он заменит в команде из Уокинга Сайнса, поскольку испанский гонщик в следующем году станет новым напарником Шарля Леклера в Ferrari. Пресс-служба Renault в этой связи опубликовала короткое заявление Сирила Абитебула, в котором были такие слова: «В нашем спорте, особенно в сегодняшней исключительной ситуации, ключевыми факторами являются взаимное доверие, единство и преданность общей цели».

Надо ли понимать это так, что австралиец перечисленным требованиям не соответствует?

В McLaren действовали по-другому: Сайнсу не нужно было вести тайные переговоры с Ferrari, ведь ещё зимой он получил разрешение от руководства своей команды, и его планы ни для кого не стали сюрпризом.

«Всё происходило вполне открыто, и я думаю, это видно по той манере, в которой мы в итоге расстанемся, – рассказал Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing в интервью Sky Sports. – Он записал замечательное видеообращение – мы даже не знали, что Карлос собирается это сделать, это была его собственная инициатива. В общем, я думаю, что между семьёй Сайнсов и McLaren сложились по-настоящему тёплые отношения, и такими они останутся всегда.

По-моему, хорошо, если команды и гонщики расстаются, но при этом нет проявлений взаимной враждебности. Ведь если посмотреть на некоторые другие перестановки, к сожалению, похоже, что там без этого не обошлось, а ведь этим людям ещё придётся вместе участвовать в гонках. В общем, я горжусь тем, как действовали мы…

Я думаю, что в Ferrari Карлос отлично себя покажет и будет подгонять Леклера. Мне кажется, что он очень хорошо подходит Ferrari. Если у них будет машина, которая позволит бороться за победы, полагаю, Сайнс будет выигрывать гонки».