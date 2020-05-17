eSports: В первой Гонке Легенд победил Ян Магнуссен

С поула в первой субботней Гонке Легенд стартовал Ян Магнуссен, со второй позиции – Дженсон Баттон, при этом дебютант киберспорта Алонсо показал в квалификации вполне достойный 4-й результат, продемонстрировав скорость и на виртуальной трассе в Зандфорте.

На старте Магнуссен сохранил лидерство, Мика Сало, начинавший гонку третьим, довольно грубо вытолкнул Баттона с траектории и вышел на вторую позицию, а вот Алонсо не повезло, он стартовал не лучшим образом, сначала допустив разворот, а потом задев отбойник, и после двух кругов ехал 6-м.

Магнуссен лидировал, Сало отставал на пару секунд, но финна преследовал Баттон, в свою очередь сдерживавший натиск Хуана-Пабло Монтойи.

На 3-м круге Алонсо вновь не удержал машину на трассе, оказавшись на обочине, что позволило Франкитти и Фернандесу его обойти.

К 4-м кругу Баттон почти догнал Сало, машины разделяло меньше секунды, но финский ветеран Формулы 1 продолжал ехать довольно быстро и не собирался легко сдаваться.

На 6-м круге интервал между их машинами сократился до минимума, и в начале следующего круга Баттон смог опередить соперника на старт-финишной прямой. Сало пытался контратаковать в первых поворотах круга, но безуспешно, хотя заметно оторваться от преследователя Баттону не удавалось.

Зато Монтойя уже догонял Сало и на 8-м круге вышел вперёд, причём манёвр был ярким, с лёгким заносом, что со стороны выглядело весьма эффектно.

Магнуссен тем временем продолжал наращивать преимущество и за круг до конца дистанции опережал Баттона более чем на пять секунд. Линию финиша отец гонщика Haas пересёк первым, но забавно, что уже после этого он потерял контроль над машиной и крепко приложился к отбойнику. Впрочем, это не лишило его победы, Баттон финишировал вторым, Монтойя – третьим.

Мике Сало, выступавшему на белой машине Brabham c логотипом SMP Racing, досталось 4-е место, а замкнул первую пятёрку Витантонио Лиуцци.

Алонсо в первой гонке не повезло, он несколько раз попадал в аварии, оказывался за пределами трассы и финишировал далеко за пределами первой десятки.