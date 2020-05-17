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Автоспорт

Фредерик Вассёр ухаживает за садом с мыслями о гонках

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Руководитель Alfa Romeo Racing Фредерик Вассёр, как и все, пребывая в вынужденной самоизоляции, активно ухаживает за своим садом и добился впечатляющих результатов на этом поприще.

«Позади несколько недель самоизоляции: сад Фреда выглядит лучше, чем когда-либо!» – так прокомментировала пресс-служба швейцарской команды эту любопытную фотографию.

Кстати, она вызывает в памяти истории про рисунки в перуанской пустыне Наска или агроглифы (круги на полях) в Великобритании. Но в отличие от этих исторических явлений, в данном случае мы точно знаем, кто автор аббревиатуры F1, хорошо заметной на ухоженной лужайке с высоты птичьего полёта.

Источник:www.f1news.ru
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