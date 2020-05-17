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Автоспорт

Граница Австрии с Италией пока остаётся закрытой

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Ограничения на передвижение людей и закрытые границы скоро должны останутся в прошлом, ведь уже сейчас в некоторых европейских странах начинают постепенно смягчать чрезвычайные меры, временно введённые из-за пандемии. Власти Италии, которая особенно серьёзно пострадала от коронавируса, готовятся ослабить эти ограничения в начале июня.

Австрия, Германия и Швейцария со вчерашнего дня уже ослабили контроль на своих границах, Италия присоединится к ним с 3 июня, решение об этом тоже было объявлено в субботу. Гражданам этой страны также разрешат путешествовать – запрет покидать своё место жительства действует с 11 марта.

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Но соседей Италии тревожит, что эпидемиологическая ситуация там пока остаётся довольно серьёзной, поэтому, например, в Австрию итальянцев пока не пускают. В интервью агентству APA австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг заявил: «Оснований для открытия границы с Италией нет, поскольку статистика пока не соответствует допустимым нормам».

При этом на 15 июня запланировано полное снятие ограничений на границах с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном.

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Но Гран При Австрии, с которого начнётся сезон, запланирован на 5 июля, и есть надежда, что за полтора месяца ситуация всё-таки улучшится.

Источник:www.f1news.ru
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