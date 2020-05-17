Хаккинен: Многие уже в предвкушении сезона 2021 года

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал предстоящее расставание Себастьяна Феттеля с Ferrari, ведь руководство команды из Маранелло приняло решение сделать ставку на Карлоса Сайнса.

На этой неделе на рынке пилотов Формулы 1 произошли перемены, самые важные за несколько последних лет, и я знаю, что болельщиков буквально шокировали новости о том, что Себастьян Феттель в конце года покинет Ferrari, а заменит немца Карлос Сайнс, тогда как его место в McLaren займёт Даниэль Риккардо.

Это значит, что многие уже с нетерпением ждут 2021 года, хотя сезон’2020 ещё даже не начался! Уже более двух месяцев длится вынужденный перерыв, вызванный пандемией, но понятно, что в последние недели в режиме онлайн проходило множество совещаний, ведь в гоночном бизнесе никогда не бывает полного затишья.

Глядя на заявление, сделанное Ferrari, можно понять две вещи. Во-первых, стороны не смогли прийти к согласию и решили расстаться, хотя, вероятно, попытки договориться всё-таки были. Себастьян вполне открыто говорил, что надеется на новый контракт – значит, в отставку он не собирался. Гонщик и команда просто не смогли договориться.

Переходим ко второму моменту: переговоры проходили в контексте решения Ferrari подписать многолетний контракт с Шарлем Леклером, о чём было объявлено в конце декабря. Это гарантия того, что он останется в итальянской команде как минимум ещё на пять сезонов.

Вы же помните, что он отлично выступал в 2019-м, завоевав семь поулов и одержав две победы, в том числе выиграв в сентябре Гран При Италии, домашнюю гонку Ferrari. Свой первый сезон в составе Скудерии он завершил на 4-м месте личного зачёта, тогда как Себастьян был пятым.

Следовательно, переговоры Феттеля с Ferrari обещали быть сложными, поскольку команда уже приняла решение о долгосрочном сотрудничестве с Шарлем, а результаты Себастьяна были недостаточно хорошими.

Феттель – отличный гонщик, выигравший четыре титула, а это впечатляющее достижение. В 2017-м и 2018 гг. он становился вице-чемпионом, уступив только Льюису Хэмилтону. Всего на его счету 53 победы и 57 поулов, что говорит о высокой стабильности результатов.

Но теперь ему предстоит принять серьёзное решение по поводу собственного будущего. Если он не думал о завершении карьеры, то теперь придётся искать возможные варианты для её продолжения, а также поразмыслить, так ли ему хочется оставаться гонщиком Формулы 1? Тем более, если он не сможет найти место в какой-либо из топ-команд.

Хотя Себастьяну всего 33, но дебютировал он в Формуле 1 в весьма юном возрасте, ему было только 19. Я уверен, если начинаешь так рано, с годами всё сложнее поддерживать высокий уровень энергии, необходимый для достижения максимальных результатов.

Лично мне бы хотелось, чтобы Феттель продолжил карьеру, ведь он по-прежнему быстр, и его можно считать отличным послом Формулы 1, но решение зависит только от него. Сердце ему подскажет, как правильно действовать.

Мне не раз приходилось рассказывать о том, как я принимал решение о завершении карьеры. После 10 сезонов в Формуле 1 и нескольких аварий в начале 2001 года в Мельбурне из-за технической проблемы с машиной я стал жертвой очередного серьёзного происшествия. Удар о барьер был довольно сильным, и меня отправили в медицинский центр. Я задумался: «Что вообще происходит, Мика?»

Безопасность в Формуле 1 уже тогда была на хорошем уровне, хотя и не на таком высоком, как сейчас, поэтому подобные аварии начали сказываться на моей уверенности в себе. Это привело к решению уйти. В том году в дни гоночного уик-энда в Монако я поговорил с Роном Деннисом, и для него это стало шоком, хотя и мне было нелегко. Но я объяснил, что если я начал терять уверенность, значит уже не смогу показывать стабильные результаты, следовательно, не справлюсь с задачей, поставленной передо мной командой.

Если у тебя есть опыт побед в гонках и чемпионатах, ты всегда чувствуешь, когда начинаешь терять энергию и уже не можешь выступать на прежнем высоком уровне.

Карлосу Сайнсу предстоит заменить Себастьяна в Ferrari, и это, безусловно, отличная новость для испанца. В прошлом году, выступая за McLaren, он занял 6-е место в чемпионате, в том числе поднялся на подиум в Бразилии. Он отличный парень и быстрый гонщик, унаследовавший качества, которые позволили его отцу стать двукратным чемпионом мира по ралли. Кроме того, Карлос Сайнс-старший в январе выиграл Дакар, так что для их семьи это очень удачный год!

Не сомневаюсь, что Карлос станет отличным и очень сильным напарником Шарля Леклера. Хотя мы до сих пор считаем его молодым гонщиком, он выступает в Формуле 1 уже пять лет. Вообще-то из двух пилотов Ferrari он более опытный, и я уверен, что это тоже одна из причин, по которой в Маранелло выбрали Сайнса.

Меня очень порадовало решение руководителей McLaren, Зака Брауна и Андреаса Зайдля, подписать контракт с Даниэлем Риккардо, который станет новым напарником Ландо Норриса. Австралиец по-настоящему талантлив, особенно ярко это проявляется в искусстве обгона, и его отличает очень позитивный настрой, что соответствует атмосфере в McLaren.

Мне представляется, что их альянс будет успешным. Команда сейчас на подъёме и в 2021 году получит двигатели Mercedes, поэтому однозначно будет стремиться вернуться в группу лидеров.

В каком-то смысле новость о том, что Даниэль уйдёт из Renault, стала главной сенсацией недели, ведь он присоединился к этой команде только в 2019 году, а в этом сезоне из-за пандемии ещё не провел за рулём её машины ни одной гонки. Он жаждет побед, но в прошлом году смог подняться лишь до 9-го места в личном зачёте, увидев при этом, что у McLaren более быстрая машина, хотя и с такими же двигателями Renault. Не сомневаюсь, что его решение о смене команды начало формироваться уже тогда.

Следовательно, в Renault образуется вакансия, но кто станет напарником Эстебана Окона в 2021 году? В эту команду может перейти Себастьян Феттель, но в неё может вернуться Фернандо Алонсо, выигравший с ней два чемпионата мира, так что нас ещё ждут интересные новости.

Как всегда, Формула 1 остаётся в центре внимания даже если нет гонок, но всё-таки главные события начнутся, когда сезон наконец начнётся. Будем надеяться, что чемпионат стартует в Австрии 5 июля, и мы получим удовольствие, наблюдая за тем, как все эти парни занимаются делом, которое я всегда любил – гоняются на предельных скоростях.