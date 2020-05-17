Воскресенье, 17 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортМасса: Надеюсь, Феттель сможет показать, какой он гонщик
Автоспорт

Масса: Надеюсь, Феттель сможет показать, какой он гонщик

AdminНет комментариев
Добавлено

Сложно сказать, в какой мере Себастьяна Феттеля волнует вопрос о продолжении карьеры в Формуле 1, но похоже, что весь остальной автоспортивный мир после новостей этой недели всерьёз переживает по поводу дальнейших перспектив четырёхкратного чемпиона мира.

Понятно одно: Скудерия не собирается сотрудничать с ним после 2020 года, и непохоже, что он может остаться в Маранелло в каком-то ином качестве, стать послом знаменитой итальянской марки или, например, перейти на тренерскую работу в Гоночной академии Ferrari. Основных версий всего две: немецкий гонщик может либо перейти в Mercedes, либо в Renault, где в отличие от немецкой команды вакансия точно образуется, поскольку Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren.

Читайте также:  Спонсоры Кубицы не беспокоятся о его будущем в Williams

По мнению Фелипе Массы, давно знающего Феттеля, вариант с Mercedes представить сложно, ведь место «первой скрипки» там отдано Льюису Хэмилтону, а двум чемпионам вряд ли удастся ужиться в одной команде.

«Надеюсь, Себастьян ещё найдёт способ показать, какой он гонщик, – сказал бразильский ветеран Формулы 1 в интервью немецкому спортивному сайту ran.de. – Вероятно, он может предложить свои услуги Renault или Mercedes, хотя и не знаю, останется ли Валттери Боттас в этой команде или нет. Может быть, Себастьян собирается подождать и посмотреть, как будут развиваться события».

Читайте также:  Алан Джонс разочаровался в работе стюарда FIA

Никаких новостей на кадровые темы из лагеря Mercedes пока не поступает, хотя известно, что контракты Хэмилтона и Боттаса истекают в этом году.

«Позиции Льюиса в этой команде невероятно прочны, – продолжил Масса. – Если он останется, Себастьяну будет трудно туда перейти. Хотя, безусловно, это бы понравилось и болельщикам, и прессе. Но я не знаю, пойдёт ли это на пользу этой команде. Не будем забывать, что в прошлом у Mercedes были сложности с Льюисом и Нико Росбергом. Не думаю, что они хотят повторения подобных проблем».

Ещё одна версия, хотя тоже сомнительная, связана с Red Bull Racing, ведь именно с ней Феттель выиграл четыре чемпионских титула, но сейчас там выступает Макс Ферстаппен, один из самых перспективных и талантливых гонщиков современной Формулы 1, да и Александер Элбон неплохо справляется с ролью его напарника.

Читайте также:  Отмар Сафнауэр: Лэнс не виноват в том инциденте

«Надо посмотреть, как Элбон будет прогрессировать, – прокомментировал Фелипе. – Если он сможет показывать результаты, которые требует от него команда, то причин что-либо менять не будет. Топ-команде нужны два гонщика, которые регулярно зарабатывают очки. Сценарий, при котором Себастьян может вернуться в эту команду, можно рассматривать, но только после того, как начнётся сезон».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Хаккинен: Многие уже в предвкушении сезона 2021 года

eSports: В первой Гонке Легенд победил Ян Магнуссен

Ральф Шумахер: У Феттеля есть альтернативные варианты

Вторую виртуальную Гонку Легенд выиграл Эмануэле Пирро

eSports: Паскаль Верляйн выиграл гонку в Гонконге

Закрыть