Масса: Надеюсь, Феттель сможет показать, какой он гонщик

Сложно сказать, в какой мере Себастьяна Феттеля волнует вопрос о продолжении карьеры в Формуле 1, но похоже, что весь остальной автоспортивный мир после новостей этой недели всерьёз переживает по поводу дальнейших перспектив четырёхкратного чемпиона мира.

Понятно одно: Скудерия не собирается сотрудничать с ним после 2020 года, и непохоже, что он может остаться в Маранелло в каком-то ином качестве, стать послом знаменитой итальянской марки или, например, перейти на тренерскую работу в Гоночной академии Ferrari. Основных версий всего две: немецкий гонщик может либо перейти в Mercedes, либо в Renault, где в отличие от немецкой команды вакансия точно образуется, поскольку Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren.

По мнению Фелипе Массы, давно знающего Феттеля, вариант с Mercedes представить сложно, ведь место «первой скрипки» там отдано Льюису Хэмилтону, а двум чемпионам вряд ли удастся ужиться в одной команде.

«Надеюсь, Себастьян ещё найдёт способ показать, какой он гонщик, – сказал бразильский ветеран Формулы 1 в интервью немецкому спортивному сайту ran.de. – Вероятно, он может предложить свои услуги Renault или Mercedes, хотя и не знаю, останется ли Валттери Боттас в этой команде или нет. Может быть, Себастьян собирается подождать и посмотреть, как будут развиваться события».

Никаких новостей на кадровые темы из лагеря Mercedes пока не поступает, хотя известно, что контракты Хэмилтона и Боттаса истекают в этом году.

«Позиции Льюиса в этой команде невероятно прочны, – продолжил Масса. – Если он останется, Себастьяну будет трудно туда перейти. Хотя, безусловно, это бы понравилось и болельщикам, и прессе. Но я не знаю, пойдёт ли это на пользу этой команде. Не будем забывать, что в прошлом у Mercedes были сложности с Льюисом и Нико Росбергом. Не думаю, что они хотят повторения подобных проблем».

Ещё одна версия, хотя тоже сомнительная, связана с Red Bull Racing, ведь именно с ней Феттель выиграл четыре чемпионских титула, но сейчас там выступает Макс Ферстаппен, один из самых перспективных и талантливых гонщиков современной Формулы 1, да и Александер Элбон неплохо справляется с ролью его напарника.

«Надо посмотреть, как Элбон будет прогрессировать, – прокомментировал Фелипе. – Если он сможет показывать результаты, которые требует от него команда, то причин что-либо менять не будет. Топ-команде нужны два гонщика, которые регулярно зарабатывают очки. Сценарий, при котором Себастьян может вернуться в эту команду, можно рассматривать, но только после того, как начнётся сезон».